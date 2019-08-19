За стремление к образованию главе сельсовета грозит до шести лет. Он похитил трактор, чтобы оплатить учебу

Главу Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области обвиняют в хищении принадлежащего местной администрации трактора. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 38-летний глава сельсовета продал местному жителю трактор МТЗ-80 за 20 тысяч рублей. Техника подлежала списанию, однако это чиновнику не поможет. «Полученные деньги чиновник присвоил и распорядился ими, оплатив свое обучение в ВУЗе», – говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Глава сельсовета признал вину полностью, дело будет рассматриваться в особом порядке.