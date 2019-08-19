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Происшествия
19.08.2019 13:40
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Серия тяжёлых ДТП с автобусами в России: в Сибири в кювет улетели иностранцы

Иностранцы попали в смертельное ДТП в Новосибирской области. Пострадавших — восемь. Сибирским перевёртышем продолжилась серия тяжёлых ДТП с автобусами в России.

Как сообщает 19 августа местное ГУ МВД, накануне вечером, в 23:20, на 374-м километре автодороги К-17р Новосибирск – Карасук (Карасукский район) микроавтобус опрокинулся в кювет. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Серия тяжёлых ДТП с автобусами в России: в Сибири в кювет улетели иностранцы

Восемь человек, включая водителя, получили травмы. Ещё одна пассажирка, женщина 1957 года рождения, скончалась в автомобиле скорой помощи. Журнал «За рулём» пишет, что в микроавтобусе ехали граждане Киргизии и Узбекистана, а погибшая – гражданка Армении.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня же стало известно об увеличении числа пострадавших в ДТП с автобусом в Перми. Сразу после аварии сообщалось о 32 раненых, теперь о 34. Сама авария произошла 17 августа, городской пассажирский автобус врезался в бетонную стену. Погибла пожилая женщина – по информации «КП Пермь», она ездила с внуком за покупками к школе, внук с переломами попал в больницу.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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По данным минздрава Пермского края, передаёт «РБК Пермь», госпитализированы 10 детей (один в тяжёлом состоянии, остальные – в среднем) и 24 взрослых (семеро в тяжёлом состоянии, с сочетанными травмами, в том числе травмами головы, внутренних органов и конечностей). Пятеро «тяжёлых» находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Местные СМИ, например «Про город 59», пишут, что женщине-кондуктору, ехавшей в автобусе, срочно требуются доноры крови.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автобуса задержан. По предварительной версии, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Прокуратура проводит проверки перевозчиков, сообщает «РБК Пермь». Власти, по данным «КП Пермь», решили поменять перевозчиков на шести маршрутах.

Напомним, 17 августа ещё одно тяжёлое ДТП с маршрутным автобусом случилось в Тульской области. В результате столкновения с «КИА Рио» травмы получили, по последним данным, 12 человек, в том числе ребёнок (четверо были отпущены на амбулаторное лечение), погиб водитель легковушки. РИА Новости 19 августа сообщает, что из больницы выписали четверых.

18 августа в Москве автобус с китайцами, ехавшими осматривать достопримечательности, врезался в столб, ДТП попало на видео. На момент публикации новости «Фонтанкой» было известно о 15 пострадавших. К вечеру СМИ, например «Вести», сообщали, что их уже 29: 19 туристов увезли в больницу, остальным помощь оказали на месте.

ДТП в Москве 18 августа

Водитель автобуса, за которым числятся десятки нарушений ПДД, сначала пытался доказать, что он ни в чем не виноват и его якобы подрезали. Но позже признался, что просто отвлекся и ушёл вправо, чтобы не въехать в стоящие на светофоре машины.

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