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Общество
19.08.2019 13:23
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Компьютерные игры ценит каждый пятый россиянин и тратит на них до полутора тысяч в месяц

Половина россиян (48%) никогда не играла в видеоигры, но каждый пятый (19%) знает толк в таких развлечениях с цифровой реальностью. При этом каждый третий житель РФ (33%) с этой зависимостью «завязал». Об этом 19 августа сообщил ВЦИОМ. 

Больше всего россияне любят с помощью экранов мониторов своих компьютеров перевоплощаться в танкистов. Убийства и разрушения, доступные благодаря World of Tanks, предпочитает каждый десятый российский видеоигрок (11%). Далее идёт многолетний спутник трудящегося в офисе — пасьянс (7%) и «Сокровища пиратов» (4%). Также в топ-10 попали «Шахматы», «Ведьмак», Counter-Strike, Need for Speed, FIFA, S.T.A.L.K.E.R. и «Веселая ферма». Каждую игру ценит по 3% игроков.

Каждый четвертый (23%) жмёт на кнопки клавиатуры ради игры каждый день. Еще около половины обычно играют несколько раз в неделю (46%), почти треть (30%) — несколько раз в месяц и реже. В среднем в неделю россиянин тратит на эти забавы по пять часов в неделю.

Платить за цифровые радости российские игроки традиционно не любят. Не тратятся на подписки и платные версии 79% респондентов. Те, кто все же платит, ежемесячно на игры тратят до 1000 рублей. В городах-миллионниках — до полутора тысяч каждый месяц.

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Чаще всего видеоигры интересны молодежи. 40% юношей и девушек до 24 лет и каждый четвертый до 34 лет играют. В то же время, вопреки стереотипам, наиболее вовлечены в игры люди в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет. Именно среди них зафиксировано наибольшее число ежедневно играющих любителей видеоигр (28% и 35% соответственно). Впрочем, люди старшего возраста играют не «сутками». Часто, но недолго. Суммарно за неделю не более четырех часов.

Россияне отмечают улучшение качества российских игр. В военных симуляторах играть «за наших нынешних» предпочитают большинство россиян — 62%. Однако каждый шестой (17%) предпочитает биться за СССР. За Германию играет каждый седьмой — 13%. Еще 12% предпочитают не выбирать конкретную страну.

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