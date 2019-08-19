Героический выход в финал теннисного турнира в США вывел Кузнецову из-за пределов топ-150 на 62-е место в рейтинге WTA

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова благодаря выходу в финал турнира в Цинциннати взлетела в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) на 91 позицию. Теперь она занимает 62-е место.

34-летняя спортсменка по ходу престижного турнира (выше по статусу только турниры Большого шлема) обыграла трех соперниц из первой десятки рейтинга, в том числе третий номер Каролину Плишкову (Чехия) и второй — Эшли Барти (Австралия).

В финале Кузнецова уступила американке Мэдисон Кис (18 ракетка мира) в упорной борьбе 5:7, 6:7 (5:7).

Призовой фонд турнира составлял 2,6 млн долларов.

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Кузнецова начала турнир как 153-я ракетка мира. При этом из-за проблем с визой она вообще едва не пропустила соревнования. В Цинциннати она попала только благодаря wild card — специальному приглашению организаторов.

Светлана Кузнецова — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004 и Открытый чемпионат Франции-2009).