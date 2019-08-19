Думская не стала пешеходной. Водители отодвигают ограждения и создают пробки на «пьяной улице»

Автолюбители проигнорировали режим выходного дня для Думской улицы в Петербурге. Оставить транспорт у баров не помешали ни установленные знаки, ни ограждения. Территория с высокой концентрацией веселья снова близка к оправданию своего статуса главного поставщика пьяных водителей на Невский проспект.

Пробку из автомобилей на Думской улице наблюдал корреспондент «Фонтанки» в 6 утра 18 августа. Выставленные на проезжей части ограждения легко отступили в сторону перед транспортом.

Думская улица и отрезок соседней улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова по выходным и праздникам теперь должны превращаться в пешеходные зоны. Запрет ввели после нескольких резонансных ДТП. В ночь на 24 февраля 2019 года произошла смертельная авария на Невском проспекте. 30-летний Мурад Касымов, по его собственному признанию, надышался «шариков» на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и через несколько сот метров вылетел на тротуар. В результате погибли два человека: девушка и мужчина, гражданин США. В июле на Невском проспекте водитель BMW устроил представление с кувырками, перед поездкой бизнесмен расслаблялся на Думской.