Госдума возьмётся за новостные агрегаторы в октябре, предварительно обсудив вопрос с экспертами

Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению проблемы фейков в новостных агрегаторах в октябре. Перед этим они обсудят тему с экспертами и представителями СМИ.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 19 августа, вопрос о работе агрегаторов вновь был поднят первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым во время внеочередного заседания совета Государственной думы. Было решено прежде обсудить проблему фейковых новостей в топе с журналистами, в том числе из думского пула, а также с экспертами и представителями непосредственно новостных агрегаторов.

К работе над вопросом парламентарии вернутся уже в октябре.

Ранее СМИ сообщали, что «Яндекс» может закрыть свой агрегатор новостей в ответ на действия депутатов. В компании слухи комментировать отказались.