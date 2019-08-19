Госдума возьмётся за новостные агрегаторы в октябре, предварительно обсудив вопрос с экспертами
Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению проблемы фейков в новостных агрегаторах в октябре. Перед этим они обсудят тему с экспертами и представителями СМИ.
Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 19 августа, вопрос о работе агрегаторов вновь был поднят первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым во время внеочередного заседания совета Государственной думы. Было решено прежде обсудить проблему фейковых новостей в топе с журналистами, в том числе из думского пула, а также с экспертами и представителями непосредственно новостных агрегаторов.
К работе над вопросом парламентарии вернутся уже в октябре.
Ранее СМИ сообщали, что «Яндекс» может закрыть свой агрегатор новостей в ответ на действия депутатов. В компании слухи комментировать отказались.
Справка:
14 августа появилась новость о том, что в Госдуме якобы планируют запретить эксплуатацию автомобилей «после предельного срока эксплуатации». Позже автор инициативы — депутат от Татарстана Альфия Когогина (жена бессменного с 2002 года директора КамАЗа Сергея Когогина) объяснила, что речь идет исключительно о коммерческом транспорте, а не о том, на котором россияне ездят на дачу.
Депутатов возмутило, что в топ агрегаторов попала именно первоначальная новость и оставалась после того, как парламентарии дали объяснения. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уже пообещал обсудить проблему на внеочередном совете Госдумы. Члены фракции «Единая Россия» собираются поддержать законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах», который направлен в том числе против «Яндекса».