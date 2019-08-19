На предпоследней неделе августа водителей в Петербурге потеснят байкеры, бегуны, музыканты и День флага России

С середины недели и до понедельника, 26 августа, движение транспорта в Петербурге будут ограничивать из-за различных мероприятий. Об этом 19 августа предупреждает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

ООО «Майндмайс» проведет в центре Петербурга фестиваль «Мотостолица». В связи с этим будут перекрывать следующие улицы:

с 0:00 22 августа до 10:00 25 августа – участок Караванной улицы от площади Белинского до Манежной площади;

от площади Белинского до Манежной площади; с 0:00 22 августа до 7:00 26 августа – Манежную площадь, участок Кленовой улицы от Манежной площади до Инженерной улицы и Итальянской улицы от Манежной площади до Садовой улицы.

Кроме того, с 0:00 21 августа до 7:00 26 августа на этих же улицах будет запрещена остановка транспорта.

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В четверг, 22 августа, администрация Пушкинского района Петербурга проведет торжественные мероприятия в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. С 14:00 до 18:00 в связи с этим будут перекрывать движение по Магазейной улице на участке от Оранжерейной улицы до Леонтьевской.

С 8:00 23 августа до 10:00 26 августа будет закрыто движение транспорта по Инженерной улице со стороны площади Искусств. АНО «Центр поддержки культурных инициатив «Культура рядом» проведет культурно-массовое мероприятие «День русской музыки».

А 25 августа водителей на северо-западе города потеснят из-за полумарафона «Балтийский шторм WRF», который проводит АНО СРЛА «Федерация мирового бега». Движение будут перекрывать: