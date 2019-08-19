Приморск — родина муфлонов. Как «наш Шиес» выступил против «какого-то дядьки»

В воскресенье в Приморске два часа митинговали против порта, который собирается строить на северном берегу Финского залива компания Ильи Трабера. Корреспондент «Фонтанки» насчитал не менее 300 участников. Единственный сторонник порта с митинга сбежал.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Под резолюцией митинга с требованием отменить строительство терминала, прекратить вырубку леса и отказаться от промышленного развития побережья подписались 465 человек — активисты собрали 27 подписных листов. Для Приморска с населением 5,6 тысяч человек это показатель.

Участники протеста вышли на поляну у бывшей лютеранской кирхи, в которой находится местный краеведческий музей, с лозунгами: «Нет промзоне в нашем доме!», «Стоп порт!», «Не хотим порт», «Спасите наши жизни» и язвительным «Приморск — родина муфлонов». Для выяснения ситуации с муфлонами инициативная группа рассчитывает привлечь прокуратуру.

Приехали жители Ермилово, Балтийска и Карасевки, дачники из Петербурга, которые привыкли проводить на этом берегу лето. Митинг был согласован с администрацией и за происходящим благодушно наблюдали несколько полицейских. «У нас не политический протест, мы мирные люди, смотрите, космонавтов нам не прислали», – говорили участники митинга.

С невысокой деревянной сцены звучали слова сомнения в экономической целесообразности порта и законности вырубки почти трехсот гектаров соснового леса на выделенных под него землях. А в толпе люди вспоминали времена, когда приморский филиал КБ «Энергомаш» испытывал здесь ракетное топливо, а для его работников действовал небольшой яхтклуб. Был в городе и рыбзавод по переработке промысловой рыбы, но теперь от него остались только корпуса и воспоминания. Работы в городе нет — но и на обещание мест в «Приморском УПК» жители покупаться не спешат.

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Предыстория вопроса

Компания "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" была зарегистрирована в 2015 году. Одним из её совладельцев является известный петербургский бизнесмен Илья Трабер, ему принадлежит 26% "Приморского УПК". Остальное поделили партнеры Трабера: Рамис Дебердеев (26%), Владимир Даниленко (16%), Сергей Пупко (16%) и Артем Бегун (16%). Совладельцы планируют построить комплекс морских терминалов по перевалке угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров в порту Приморск.

Порт займет 760 га северного берега Финского залива между поселками Карасёвка и Ермилово. Пропускная способность — 1740 вагонов в день. В общей сложности "Приморский УПК" планирует переваливать 70 млн тонн грузов в год, в том числе от 20 млн до 25 млн тонн угля, 5-7 млн тонн минеральных удобрений, 5-7 млн тонн зерна. То есть, почти треть продуктивности всех балтийских портов, включая Калининград. Терминал в Приморске планируется связать морской линией с контейнерным терминалом на Камчатке, строительством которого займется «дочка» "Приморского УПК". На ПМЭФ-2019 идеологи порта в Приморске заявили, что не против организации балкерного (специализирующегося на насыпных грузах) сервиса с немецким портом Росток.

Строительство терминала планируется завершить в 2022 году. При этом ближайшая железнодорожная станция Ермилово находится в 6 километрах от порта, подъездные пути к нему еще предстоит спроектировать и построить. Приморское шоссе разделит территорию порта на две части, поэтому через него к 2022-му году придется соорудить путепровод за 150 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 170 млрд рублей.

В феврале 2019 года "Приморский УПК" получил от правительства Ленобласти в аренду сроком на 49 лет участок площадью 265 га с целью строительства линейных объектов. В апреле началась активная вырубка леса южнее посёлка Ермилово и западнее посёлка Балтийское — так местные жители и узнали о проекте порта. К концу июля под терминал в Приморске свели больше 200 га сосняка, планируется вырубить еще 100 га. В качестве компенсации "Приморский УПК" обещает 45 млн на посадку новых деревьев.

24 июля в доме культуры поселка Ермилово прошли общественные слушания, на которых местным жителям должны были представить проект терминала и экологическую экспертизу проекта. В зал все желающие не поместились: по оценкам очевидцев, пришло около 500 человек. За два часа до начала слушаний выяснилось, что в зале уже сидят люди, зачем-то приехавшие с южного берега Финского залива: из Кингисеппа и Соснового Бора. Местные дали понять, что им не нравится ни сам амбициозный проект, ни организация его обсуждения. Активистка Лина Епифанцева передала в оргкомитет слушаний 2 тысячи подписей жителей населённых пунктов, входящих в "Приморское городское поселение" (Приморск, Ермилово, Карасевка, Балтийское и других) против строительства нового порта. Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Выборгского района Ленобласти признал слушания состоявшимися, а отношение местного населения к проекту "Приморского УПК" — отрицательным.

Знает ли Беглов

Адвокат Евгений Баклагин, которого инициативная группа пригласила, чтобы проанализировать проектную документацию, представленную на слушаниях в Ермилово, рассказал «Фонтанке», что в ближайшее время направит заявление в прокуратуру с перечнем найденных в документах нарушений и требованием признать слушания несостоявшимися. «Застройщик обязан был по закону произвести оценку воздействия порта на окружающую среду, – сказал Баклагин. – Мы увидели, что эта оценка фактически не была выполнена, а материалы экспертизы были скомпилированы из разных источников, которые не относятся в Приморску. Таким образом, в описании животного мира Финского побережья оказались муфлоны. Публичные слушания прошли вхолостую».

Пока со сцены вспоминали, как причудливо прошли ермиловские слушания, Алексей Петрович, приехавший на митинг из деревни Лужки, рассказал корреспонденту «Фонтанки», что, когда начинали строить нефтеналивной терминал в Приморске, обещали восемь тысяч рабочих мест — но это оказалось неправдой. «Сейчас обещают 3,5 тысячи рабочих мест, – сказал Алексей Петрович. – Но кто там будет работать и кем? Дворниками, уборщицами — это гастарбайтеры будут работать. В Петербурге мало кто знает, что происходит в Приморске, а порт коснется всех. Сейчас бы у Беглова спросить, знает ли он, что такое 30 миллионов тонн угля, который пойдут через город по Выборгскому и Калининскому району? Это миллион тонн угольной пыли в год».

Эту мысль развивали и выступающие на сцене. «То, что они говорят, что будут перегружать уголь закрытым способом — это откровенная ложь, – говорила ведущая митинга Марина Паркина. – Уголь взрывоопасен. Угольная пыль все равно будет лететь. Сейчас вырублены санитарные зоны нефтеналивного порта, вокруг пахнет бензином. Страна умеет объединяться, смотрите как отстаивают Шиес. Мы должны сплотиться. Россия, услышь Приморск!» Эти слова были встречены гулом одобрения.

А житель Приморска Анатолий Якименко, получив микрофон, напомнил собравшимся, что когда-то город считался практически космической столицей Ленинградской области. «Они говорят, прогресс все равно не остановить, – сказал он. – А какой прогресс? Тридцать лет назад добрая часть приморчан приложила руку к запуску «Бурана», и мы гордимся этим. Сорок лет назад в Приморске работали над ракетными двигателями на водородном топливе. А теперь мы докатились до торговли углем. Разве это прогресс?»

В начале 50-х годов под Приморском, действительно, шли испытания компонентов ракетного топлива, а в 1970-х годах – испытания объединенной двигательной установки орбитального корабля «Буран». Приморский НТЦ РКК «Энергия» был режимным объектом минобороны и несколько раз менял названия, местные жители называют его просто — КБ «Энергомаш».

«В июле в Туапсе я познакомился с одним из начальников строительства местного порта, – продолжил Якименко. – Он показал мне угольный терминал. Это по сути огромная куча угля, которая с двух сторон поливается водой, чтобы не было пыли. Мой знакомый говорит: «У нас здесь отрицательной температуры не бывает. А у вас зимой можно поливать?» Значит, полива не будет и точно будет угольная пыль. Кроме того, зерновая пыль не менее страшна для организма, чем угольная, ее к тому же еще и не видно».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Какова ваша позитивная программа?

Участников митинга возмутил и тот факт, что им не предложили никакой альтернативы — ни в плане размещения порта где-нибудь по другому адресу, ни в плане развития северного берега Финского залива в целом.

Пенсионерка Елизавета Мельникова о такой альтернативе напомнила.

«У моей семьи была квартира на Старо-Невском, у нас не было бабушки в деревне, – сказала она. – И в детстве моей природой стали эти места, потому что здесь были детсадовские дачи. Когда я стала взрослой, я стала много путешествовать. Я объехала пол-Европы, по полгода жила в Индии и в Гималаях, была в тропических лесах. Но прекраснее нашего леса и залива нет ничего. Жадные застройщики говорят про рабочие места. Даже если кто-то получит эти рабочие места, эти деньги пойдут на лечение ваших детей от астмы и на преждевременные похороны ваших стариков. Я лично знаю семьи, которые специально переехали сюда ради детей, страдающих астмой, родителей, которые всю жизнь строили дачи, чтобы создать рай для своих семей, чтобы на пенсии пожить в божественно прекрасном месте. И какой-то один дядька хочет это у нас всех отнять. Последний потребитель угля в Европе, Германия, отказался от угля. Этот порт не нужен экономике. Существующие порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк недозагружены. Они хотят не порт, а стройку».

Мельникова назвала побережье Финского залива золотым и пару минут перечисляла различные варианты создания здесь рабочих мест, связанных с отдыхом: мини-отели, пансионаты, маленькие здравницы, спортивная рыбалка, марины для яхтинга, конные тропы, экологические деревни, маленькие кафе с местной кухней.

Кайт-серфер Сергей Малижонок приехал на митинг из Выборга, потому что проект порта угрожает бухте Желтой, излюбленному месту петербургских серферов. «У нас отбирают доступ к берегу, земля изымается в целях обогащения пяти акционеров УПК, – сказал он, добавляя в дискуссию классовый элемент. – Практически нас с вами продают и сгоняют в резервацию, как индейцев. Это экологический геноцид. Приморчане и карасевцы будут вынуждены за бесценок продать свое жилье и уехать неизвестно куда. А эти акционеры будут жить у себя на Крите и на Кипре, и у них будет все прекрасно. Экономически ситуация в Приморске не изменится, потому что сам «Приморский УПК» не зарегистрирован в Ленинградской области и налоги сюда идти не будут». Малижонок напомнил, что часть побережья за Выборгом в сторону Финляндии уже недоступна для отдыхающих — это закрытые территории местного порта.

Дальнейшие выступления показали, что жители не испытывают ни малейших иллюзий относительно того, в какую сторону изменится их жизнь, если новый порт построят.

«К уже существующим грузовым железнодорожным составам добавится по 50 новых составов с углем в сутки, – сказал житель Ермилово Виталий Ломаный, попросив разрешения выступить. – Это значит, что автомобильные переезды будут закрыты каждые 20 минут. Строительство терминала хотят закончить к 2022 году, а первые грузы поступят только в 2025 году. Что будет делать УПК все эти годы? Не является ли проект терминала прикрытием для аферы по вырубке леса?»

В конце митинга слово предоставляли всем желающим. Кто-то удивился, что сторонники порта этой возможностью не воспользовались. Высокий мужчина в толпе вдруг потребовал, чтобы подняли руки те, кто живет в Приморске. «А тем, кто из Ермилово — поднимать?», – спросил Ломаный. «Нет», – раздраженно ответил инициатор «голосования» и принялся считать поднятые руки. А потом быстрым шагом ушел прочь с поляны под недовольный ропот участников митинга.

«Это пастор нашего лютеранского прихода, – объяснил корреспонденту «Фонтанки» один из жителей Приморска. – Работает в нефтеналивном порту и очень хочет, чтобы новый порт построили, рассчитывает там работу получить. Я, кстати, к нему на службы не хожу: многие молитвы петь надо, а у него абсолютно нет музыкального слуха».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»