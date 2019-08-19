От петербурженки уплыл вездеход-амфибия почти за 2 млн рублей

Кражу гидроцикла расследуют полицейские в Выборгском районе Ленобласти. Машина ушла от хозяйки по воде.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, накануне в полицию обратилась 32-летняя сотрудница банка из Петербурга. Она рассказала о пропаже мотовездехода-амфибии Quadski. Гидроцикл был припаркован в садоводстве «Западное солнце» в посёлке Рощино. Машину оставили на берегу у участка соседа, ключи остались в замке зажигания. Ночью охранник участка услышал грохот и увидел уплывающий транспорт, но подумал, что так развлекаются хозяева. С утра вездехода на месте не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».