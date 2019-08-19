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Бизнес
19.08.2019 12:53
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Объездчик Кадырова. СМИ узнали, кто стал хозяином одного из лучших ипподромов России

Ипподромный комплекс в чеченском Гудермесе, построенный на деньги благотворительного фонда Кадырова, спустя почти двенадцать лет обрёл хозяина. Им стал тренер, которому глава Чечни много лет доверяет своих скакунов. 

Об этом 19 августа сообщают «Открытые медиа». Конноспортивный комплекс построен в 2007 году, но в Росреестре до прошлого года никак не отражался. Как пишет издание, в 2018-м почти 52 га, на которых расположен ипподром, были предоставлены в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) «Гудермесский ипподром». 

КФХ зарегистрировано в том же году, возглавляет его тренер по конному спорту Сайд-Альви Шаптукаев. В июне 2019 года хозяйству Шаптукаева перешли в собственность трибуны, три конюшни, скаковой круг, склад для сена и административно-бытовой комплекс. 

Ипподром в Гудермесе называют одним из самых современных в стране: скаковая дорожка шириной 24 метра, компактные трибуны на 500 мест, хорошо приспособленные для VIP-гостей, бассейн для лошадей с водой из подземных источников. В СМИ писали, что благотворительный фонд Кадырова потратил на него примерно 300 миллионов рублей, что в пересчёте на 2007 год составляло около 12 миллионов долларов. 

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Тренер по конному спорту Сайд-Альви Шаптукаев в 2010 году указом Рамзана Кадырова награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Как отмечают «Открытые медиа», он много лет тренирует скаковых лошадей, принадлежащих Кадырову.

Согласно подсчетам Transparency International, подопечные Шаптукаева с 2014 по 2018 год принесли главе Чечни около 100 млн рублей за участие в скачках в различных странах мира. 

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