В преддверии визита Путина в Хельсинки финский президент провёл переговоры с главой МИД Ирана

Президент Финляндии Саули Ниинистё 19 августа принял у себя в резиденции Мянтюниеми министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

Ниинистё и Зариф обсудили Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (JCPOA). В ходе переговоров они также коснулись темы безопасности в Персидском заливе и прав человека.

President @Niinisto met with Iran’s Foreign Minister @JZarif in M?ntyniemi. Discussions on #Iran nuclear agreement #JCPOA, maritime security in the Gulf as well as human rights issues. pic.twitter.com/Frh0h8Qnni — TPKanslia (@TPKanslia) August 19, 2019

Во время своего визита в Финляндию глава иранского МИДа встретится также с министром развития и внешней торговли Вилле Скиннари и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Из Финляндии он отправится в Швецию и Норвегию.

Напомним, что на 21 августа назначен визит в Хельсинки президента России Владимира Путина. Он будет сопровождаться усиленными мерами безопасности – ради российского лидера перекроют центр города.