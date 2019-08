В преддверии визита Путина в Хельсинки финский президент провёл переговоры с главой МИД Ирана

Президент Финляндии Саули Ниинистё 19 августа принял у себя в резиденции Мянтюниеми министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

Ниинистё и Зариф обсудили Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (JCPOA). В ходе переговоров они также коснулись темы безопасности в Персидском заливе и прав человека.

President @Niinisto met with Iran’s Foreign Minister @JZarif in M?ntyniemi. Discussions on #Iran nuclear agreement #JCPOA, maritime security in the Gulf as well as human rights issues. pic.twitter.com/Frh0h8Qnni