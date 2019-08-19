Круговой проходит медосмотр для «Зенита». Воспитанник петербургского клуба возвращается из «Уфы»

Защитник «Уфы» Данил Круговой проходит медицинское обследование в петербургском футбольном клубе «Зенит». Фотографию игрока выложили в инстаграм ProSportStory 19 августа.

По данным Sport24, футболист подпишет пятилетний контракт с петербургским клубом уже сегодня.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 годы игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». Ранее СМИ писали, что на футболиста претендовал и ЦСКА. Между клубами якобы даже была принципиальная договоренность о трансфере, но в последний момент сам футболист решил продолжить карьеру в Петербурге.