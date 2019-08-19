Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы под колесами детского паровозика. Возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело после того, как паровозик-аттракцион переехал ребенка. Водитель не заметил, как мальчик выпал из вагона под колеса.

Как сообщает 19 августа пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области, инцидент произошел 16 августа на пешеходной зоне бульвара Героев Отечества. Индивидуальный предприниматель организовал там платный аттракцион «Детский паровозик». Около 19:30 вагон паровозика наехал на посетителя аттракциона – мальчика 5,5 лет, в результате чего ребенок получил множественные травмы головы, тела и конечностей и был госпитализирован.

По предварительной версии, вечером пятницы семейная пара с двумя детьми в возрасте 3,5 и 5,5 лет отдыхали на бульваре Героев Отечества. Они посадили сыновей кататься на аттракцион, а сами расположились на скамейке. Дети ехали в первом из трех вагонов.

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Предположительно, старший мальчик стал перелезать во второй вагон, в ходе чего выпал из паровозика. Оператор-водитель этого не заметил, продолжил движение и наехал на ребенка колесами одного из вагонов. Случившееся увидел мужчина, который ехал на паровозике со своим ребенком, он закричал водителю, и тот остановился, после чего на место вызвали медиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Следователи допрашивают оператора и владельца аттракциона, родителей ребенка и очевидцев, изымают учредительные и правоустанавливающие документы предпринимателя и разрешения на аттракцион. Также назначена техническая экспертиза по конструкции паровозика.

Расследование дела продолжается.