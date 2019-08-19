Нефть дорожает после атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии. Рублю нападение боевиков пока не помогло

Цены на нефть выросли утром 19 августа после того, как в выходные йеменские сепаратисты атаковали нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром выросли на 1,67%, до $59,62 за баррель. Фьючерсы на марку WTI подорожали на 1,64%, до $55,71 за баррель.

Причиной эксперты считают нападение на минувших выходных йеменских боевиков из движения «Ансар Алла» на месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Атаку провели десять дронов, она привела к пожару на газовом заводе, который, впрочем, быстро удалось локализовать.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти заявил Bloomberg, что атака боевиков «помогает поддержать рынок нефти».

Отметим, рост цен на нефть рублю пока не помог — утром 19 августа на торгах на Московской бирже доллар подорожал уже на 33 копейки (66,85 руб.), евро — на 48 копеек (74,22 руб.).