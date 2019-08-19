СМИ: «Газпром» хочет выкупить обратно у Ротенбергов своего бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке не только «Стройгазмонтажа», но и «Газпром бурения» у семьи Ротенбергов, пишет 19 августа РБК.

Как сообщили источники издания, девять лет назад «Газпром» избавился от непрофильных активов. А теперь хочет их вернуть — переговорами об этом занимается «Газстройпром» – новый единый подрядчик газового гиганта. По «Газпром бурению» стороны уже якобы договорились — вопрос только в цене. Пока представителям газового монополиста она кажется завышенной. Сделка может состояться осенью 2019 года.

При этом еще в конце июня в руководстве «Газпрома» заявляли, что не создают «мегаподрядчика» на базе «Газстройпрома» и даже собирались уменьшить участие в непрофильном бизнесе. Хотя сразу несколько источников «Фонтанки» в апреле рассказывали о том, что «Газстройпром» планирует консолидировать активы двух оставшихся бывших крупнейших подрядчиков, «Стройгазмонтажа» семьи Ротенбергов и «Стройтранснефтегаза», который связывают с Геннадием Тимченко.