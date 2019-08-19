В Петербурге впервые применена статья за неуважение к власти. Поводом стал вопрос о Путине

Участница пикетов у Гостиного двора Мария Кожеватова стала первой в Петербурге фигуранткой дела о неуважении к госвласти. Полиция недовольна выставленным на всеобщее обозрение плакатом с упоминанием Владимира Путина.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, после задержания Кожеватовой вечером в субботу полицейские возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 20.1 КоАП — «Распространение информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, государственным символам или органам, осуществляющим государственную власть». Протокол на активистку движения «Солидарность» еще не составлен, проводится административное расследование. Статья предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

В чем именно полиция обвинит Кожеватову, неизвестно. Обязательный компонент состава правонарушения по ст. 20.1, ч. 3, КоАП – распространение информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете. Написанное на плакате активистка распространяла на улице. Возможно, полиции не понравилась аватарка на странице Кожеватовой «ВКонтакте» с фразой «Путин хелло», но задержана она была не за соцсеть.

Санкция за неуважение к госвласти была введена пять месяцев назад, 18 марта 2019 года. Ее дебют состоялся в Новгородской области, где местный житель Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тысяч рублей за фразу о сказочном Владимире Путине.

В российских регионах полиция стала повсеместно применять новую норму, количество дел вынудило МВД издать методичку с инструкцией по составлению протоколов. Она была призвана минимизировать необоснованные преследования пользователей соцсетей. По мнению министерства, протоколы следует составлять только в том случае, если «публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические и «непристойные» изображения, а также неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные изображения». Объектами насмешек в публикации должны быть государственные символы, президент, Госдума, Совет Федерации, правительство или суды.