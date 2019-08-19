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Финляндия
19.08.2019 11:55
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Таможенники будут по-новому проверять багаж россиян в Карелии

На карельском пункте пропуска "Вяртсиля" на границе с Финляндией наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян будут проверять таможенники. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Они предусмотрены постановлением правительства РФ от 17.07.2019 № 907 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792", сообщает "Российская газета".

Помимо МАПП "Вяртсиля" в Карелии на границе с Финляндией, таможня будет проверять наличие фруктов и овощей в багаже ещё на двух российских автомобильных пунктах пропуска – Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Как и раньше, вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения не должен превышать пять килограммов. Для провоза большего объёма потребуется фитосанитарный сертификат. Если его нет, груз изымают и отправляют обратно или уничтожают. О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.

Что нельзя провозить из Финляндии в Россию

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