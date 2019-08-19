Во Внуково задержали более 20 миллионов насекомых. Живых и без документов

Миллионы насекомых из Великобритании зависли на пограничном пункте в московском аэропорту Внуково. Букашек отправили назад, им не справили необходимые документы.

«В аэропорту Внуково на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых насекомых, поступившей из Великобритании. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов; отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза», – сообщили 19 августа агентству «Говорит Москва» в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Нелегалов по документам оказалось 20 миллионов 55 тысяч.

Груз возвращен в страну отправления, добавили в пресс-службе.