Суд не стал рассматривать дело о правонарушении Дарьи Сосновской. На митинге она получила кулаком в живот от полицейского

Участие в несогласованном митинге за свободные выборы в Москве пока осталось для Дарьи Сосновской безнаказанным. Административное дело пострадавшей от рвения одного из правоохранителей вернули полиции.

Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», о том, что назначенное на 19 августа заседание не состоялось, рассказала адвокат Сосновской Татьяна Молоканова. По её словам, протокол на её доверительницу по статье о нарушении участником установленного порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП) составлен с нарушениями. Таганский райсуд вернул его полиции для работы над ошибками.

Дарья Сосновская была задержана в Москве 10 августа. Митинг на проспекте Сахарова был согласован, задерживать начали после его окончания. Сосновскую волокли в автозак несколько силовиков, один уронил резиновую дубинку и, поднимая ее, ударил девушку в живот. Момент попал на видео, активистка обратилась в Следственный комитет. Предполагаемого агрессора деанонимизировали, но, как заверяет столичная полиция, промахнулись. Применившего физическую силу в ГУ МВД России по Москве собираются найти и привлечь к ответственности.