Setl Group помогает обманутым дольщикам проблемных застройщиков

Setl Group

Компания выплачивает 160 млн рублей 44 обманутым дольщикам проблемных застройщиков. Трехстороннее соглашение о данных выплатах заключено между холдингом Setl Group, Комитетом по социальной политике и гражданами, сведения о которых внесены в реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите в Санкт-Петербурге.

Данное решение принято в рамках политики социальной ответственности Setl Group. Дольщики спустя много лет ожиданий смогут вернуть вложенные средства, чтобы приобрести долгожданную квартиру в другом проекте и решить свои жилищные проблемы.

«Как один из крупнейших застройщиков, мы не можем работать в Санкт-Петербурге, оставаясь безучастными к проблемам города, – отметил председатель Совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев. – К сожалению, все еще возникают ситуации, когда люди становятся жертвами непрофессионализма строительных компаний. Со своей стороны, мы делаем все для того, чтобы дольщики нашей компании в срок и даже досрочно получали приобретенное у нас качественное жилье. Но также, во взаимодействии с правительством города, стараемся искать возможности нивелировать обратные, негативные ситуации, происходящие в нашей отрасли».

«Мы позитивно откликнулись на инициативу компании, поскольку несколько лет принимаем заявления от пострадавших дольщиков и очень хорошо знаем все эти проблемы. Наконец-то стали появляться позитивные отзывы от людей, которые все эти годы искали помощи в решении жилищной проблемы. Всего в нашем реестре состоят 165 человек, заключившие договоры участия в строительстве многоквартирных домов до вступления в силу 214-ФЗ. Данным соглашением количество нуждающихся в помощи сократится на треть. Мы надеемся, что оно получит дальнейшее развитие», – прокомментировал председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

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