По просьбе чиновников леса Алтайского края облетели с крестным ходом против «пожароопасной ситуации»

В Алтайском крае по просьбе местного министерства природных ресурсов и экологии митрополит Сергий полетал над горящими лесами с иконами, чтобы облегчить «пожароопасную ситуацию в Сибири».

«С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны», – говорится в сообщении на сайте барнаульской епархии от 15 августа. К воздушному крестному ходу на вертолете присоединился протодиакон Владимир Черных. Деятели церкви взяли с собой иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».

Как отмечает Znak.com, благодарности или хотя бы упоминания произошедшего на сайте министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края обнаружить не удалось.