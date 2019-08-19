По просьбе чиновников леса Алтайского края облетели с крестным ходом против «пожароопасной ситуации»
В Алтайском крае по просьбе местного министерства природных ресурсов и экологии митрополит Сергий полетал над горящими лесами с иконами, чтобы облегчить «пожароопасную ситуацию в Сибири».
«С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны», – говорится в сообщении на сайте барнаульской епархии от 15 августа. К воздушному крестному ходу на вертолете присоединился протодиакон Владимир Черных. Деятели церкви взяли с собой иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Как отмечает Znak.com, благодарности или хотя бы упоминания произошедшего на сайте министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края обнаружить не удалось.
Справка:
Помогать в тушении пожаров силам Минобороны 31 июля поручил Владимир Путин. Как стало известно 13 августа, правительство России выделило Рослесхозу, Минобороны и МЧС 5,98 млрд рублей на ликвидацию очагов возгорания в Сибири.
В МЧС ранее заявляли, что основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем, передавало ТАСС. Инспекторы государственного пожарного надзора возбудили 277 уголовных дел, сообщало агентство со ссылкой на главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева.