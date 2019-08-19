ГУП «ТЭК СПб» заканчивает испытывать свои трубы. Заменили 1500 метров

ГУП «ТЭК СПб» 20 августа проведет последние в этом сезоне испытания теплосетей в Петербурге. Всего их было более 250.

Как сообщает предприятие 19 августа, во вторник протестируют на прочность и плотность коммуникации от источника в Невском районе; испытывать будут внутриквартальные сети в границах улиц Пинегина, д.3, 5, 7, и Седова, д.20/2, 22, 24/1. Всего по итогам межотопительного сезона ТЭК провел 267 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленинградской области.

Энергетики проверили 4729 км сетей, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 16 тысяч жилых домов. Обнаружено 273 дефекта, обновлено в общей сложности 1500 метров трубопровода.

Кроме того, предприятие провело температурные испытания, которым сети подвергают раз в пять лет. Проверка велась от 17 источников ГУП «ТЭК СПб» и 11 котельных сторонних РСО. Специалисты прогнали разогретый до 95-110 градусов теплоноситель по коммуникациям семи районов — Центрального, Василеостровского, Красногвардейского, Приморского, Красносельского, Колпинского и Пушкинского. Благодаря этому удалось обнаружить и ликвидировать 33 дефекта перед осенне-зимним периодом.

Ранее стало известно, что в результате испытаний в межотопительный период 2019 года выявлено 1213 дефектов на городских теплосетях. О самых ярких прорывах «Фонтанка» писала с самого начала испытаний. В частности, на Васильевском острове и на улице Восстания внеплановый сезон фонтанов провела «Теплосеть Санкт-Петербурга», у станции метро «Московская» – ГУП «ТЭК СПб».