Ужасы Приморского района. В квартире на Беговой с потолка закапала кровь

Неприятная жидкость просочилась в квартиру к петербуржцу в Приморском районе. Её цвет сообщал о смерти соседа сверху.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, накануне в полицию обратился житель 11 дома на улице Беговой. Потолок в его квартире покрыло красное пятно, жидкость, похожая на кровь, начала капать на пол.

На место вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли дверь на седьмом этаже. В двухкомнатной квартире нашли тело 78-летнего хозяина. Погибший находился взаперти продолжительное время, признаков насильственной смерти полицейские не зафиксировали. Проводится проверка.