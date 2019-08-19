Водитель «Мерседеса» погиб в кювете под Петербургом

Смертельное ДТП произошло ранним утром понедельника, 19 августа, во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель автомобиля не справился с управлением.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 5:40 на 239-м километре автодороги А-181 «Магистральная» (Северное полукольцо). По предварительным данным, 30-летний мужчина на автомобиле Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.