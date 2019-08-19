Статую красноармейца на Свердловской набережной украсили цилиндром и превратили в Вертинского

Статуе красноармейца на Свердловской набережной в Петербурге поменяли имидж неизвестные: скульптуру украсили цилиндром и сделали похожей на певца Александра Вертинского, сообщили «Фонтанке» читатели 19 августа.

Фото: Читатель «Фонтанки» Василий

По их словам, местные жители «уже давно решили», что это памятник эстрадному артисту. Скульптура мужчины в длинном плаще в полный рост установлена между домами 62 и 64.

Горожанам красноармеец не даёт покоя уже не первый год: в 2009 году лицо статуи разукрасили в белый цвет и пририсовали падающую слезу, превратив его из солдата в Пьеро.