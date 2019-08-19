На Королёва неизвестные имитацией пожара испытали МЧС. Жители задыхались в дыму

Дымовая завеса окутала двор в Приморском районе Петербурга утром 19 августа. Разбуженные запахом опасности жители вызвали пожарных, но огнеборцы помочь не могли.

Об экстремальном пробуждении в соцсетях сообщили подписчики группы «ДТП и ЧП Неизданное». Неприятное начало рабочей недели жителям проспекта Королёва обеспечили неизвестные, озорничавшие перед рассветом с дымовой шашкой то ли в парадной, то ли во дворе.

На видео окрестности многоэтажки как будто затянуты плотным туманом, который с трудом разгоняют сигнальные огни подоспевших пожарных. По словам жителей, дышать было нечем.

В МЧС уточнили, что заявка о возможном пожаре поступила из дома №15/3 по проспекту Королёва незадолго до пяти утра. Информация о возгорании не подтвердилась. Разгонять дым пришлось ветру.