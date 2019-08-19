После ЧП на военном полигоне под Северодвинском две мониторинговые станции перестали выходить на связь. В России говорят о «проблемах с сетью»

Спустя два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском две станции по мониторингу радиации в Дубне и Кирове перестали передавать информацию. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Как он уточнил 19 августа The Wall Street Journal, российские власти объяснили сбой «проблемами с сетью и связью». Сам Зербо предположения о том, что могло стать причиной отключению, строить не стал.

«Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о росте радиационного фона в Северодвинске после взрыва на полигоне. Как рассказывали в Росгидромете, повышение фона было связано с прохождением «облака радиоактивных инертных газов». Ядерный регулятор Норвегии также сообщал о появлении в воздухе радиоактивного изотопа йода, однако превышение норм не представляло опасности для людей.