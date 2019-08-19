Петербург попал в десятку городов России с самым доступным бензином. На среднюю зарплату можно купить тысячу литров

Самое большое количество бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Ненецкого автономного округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные 19 августа.

В Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва с 1798 литрами, а на третьем — Ненецкий автономный округ с 1609 литрами.

Еще в десяти регионах на среднюю зарплату жители могут купить более тысячи литров АИ-92: Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми, Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Камчатка.

Аутсайдерами оказались жители республик Северного Кавказа. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литров бензина, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.

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Разброс цен на бензин по стране варьируется от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке.

В среднем по стране за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8 процента.