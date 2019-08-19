Разрушенное лицо русалки на доме Николаевых заменили инсталляцией в виде QR-кода. В КГИОП отношение к стрит-арту пока не сформировали

Лицо разрушенного барельефа-русалки на доме Николаевых на Садовой улице закрыли QR-кодом в рамке под старину. При сканировании таблички пользователь видит надпись «Объект культуры не найден. Станет доступен после обновления».

Создателем таблички с кодом стал художник lonesome_grass, он выложил снимок работы на странице Instagram 18 августа и назвал происходящее «Неполноценная реальность».

«Небольшая работа на месте утраченного скульптурного изображения русалки. <...> Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий?» — задался вопросом автор.

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В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 19 августа «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и отношение к подобному стрит-арту. В ответ на запрос в пресс-службе ведомства сообщили, что «в связи с неудовлетворительным состоянием фасадов здания КГИОП неоднократно обращался в Жилищный комитет Санкт-Петербурга и администрацию Центрального района Санкт-Петербурга» и просил включить здание с русалками в региональную программу капремонта. В 2019 году управляющей организации поручили провести срочные противоаварийные работы по укреплению и ремонту фасадов, но они пока что не начались.

Головы девушек на доме Николаевых серьёзно пострадали в 2018 году: неизвестные откололи лицо одной из них. Отвалившуюся часть барельефа чуть позже нашли неравнодушные, а градозащитники передали её в КГИОП и попросили восстановить. До этого случая головы русалок неоднократно мазали краской и губной помадой, в 2009 году вандалы закрасили их глаза мазками синей краски.