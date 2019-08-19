В центре Петербурга бабочки пытались упорхнуть от полицейских. Секс-карьеру сломал второй этаж

Салон любовных утех посетили полицейские в центре Петербурга. Свои формы сотрудникам продемонстрировали не все дамы. Подруги предпочли сохранить тайну и сиганули в окно.

Как рассказали «Фонтанке» 19 августа в ГУ МВД по городу и Ленобласти, накануне в полицию поступил сигнал от жителей 24 дома на улице Кирочной. Горожане сообщили о безнравственности своих соседей. В одной из квартир, по их словам, регулярно принимали гостей и ублажали их не только разговорами.

Полицейские прибыли по адресу. Визит огорошил внезапностью, обитательницы квартиры пытались сбежать через окно.

«Хотя это был и второй этаж, высота прыжка для дома-памятника дореволюционной постройки оказалась более 5 метров. Как результат – реанимация для минимум одной из девушек и серьезные травмы, связанные с падением, – для других», — поделился своим наблюдением один из очевидцев, читатель «Фонтанки» Роман.

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По данным «Фонтанки», неудачным прыжок оказался для 30-летней приезжей из Узбекистана. Её в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу. У пострадавшей диагностировали катотравму, ушиб живота и поясницы.

«Остальные семь женщин были доставлены в территориальный отдел полиции для составления административных протоколов. Все они привлечены к ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). В отношении шести из них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации)», — добавили в полиции.