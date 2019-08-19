Минпросвещения предложило ограничить в школах использование мобильных телефонов

Ограничить использование мобильных телефонов в школах предлагает Министерство просвещения России. Соответствующие рекомендации ведомство разработало совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором.

Как следует из сообщения на официальном сайте министерства от 19 августа, предложение основывается как на международном опыте, так и на всероссийском опросе, согласно которому 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

В школах рекомендовано оборудовать места для хранения мобильных телефонов, а также «согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации».

Отдельно оговаривается, что ограничения не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании телефонами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при диабете.

Рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года. Роспотребнадзор в течение года будет изучать состояние здоровья школьников, которым ограничили использование мобильных телефонов.