На Невском проспекте наркотики расфасовали по-дачному: в десять трехлитровых банок и десятилитровые ведра

Подконтрольно купив у дамы трехлитровую емкость с десятками доз, полицейские заглянули в багажник ее автомашины. На первый взгляд, внутри все было приготовлено, будто домохозяйка готовила варенье на зиму. «Фонтанка» показывает ее запасы.

По информации нашего издания, около семи часов вечера 18 августа на углу Невского проспекта и улицы Бакунина оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели проверочную закупку у 42-летней приезжей из Великого Новгорода.

Сначала Анна Надировна продала их подставному трехлитровую банку, где были уложены 60 шприцов с дозами растительного наркотика. И притом заботливо подписанные по вкусам клиентов. После, уже встретившись с полицейскими, она была вынуждена открыть и багажник своего «Рено Мегана» с теми же новгородскими номерами.

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Оттуда достали остальное: еще девять трехлитровых банок, плотно набитых наркотиком, и три пластиковых ведра, полных аналогичным веществом.

По данным «Фонтанки», все найденное отвезли экспертам, а женщина ожидает нехорошего обвинения в особо крупном сбыте.