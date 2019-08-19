Петербурженка принесла в больницу младенца с вмятиной в черепе. Мать не обращалась к врачам пять дней

Младенца в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу на Васильевском острове в Петербурге. Мать решилась обратиться за помощью только спустя пять дней после получения травмы.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, накануне вечером в приёмный покой детской больницы Святой Марии Магдалины 31-летняя петербурженка принесла своего сына. У двухмесячного младенца медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повреждения в районе основания черепа, гематому в левой височной области. Состояние малыша врачи оценили как тяжёлое.

По словам матери, вмятины на левой лицевой области у ребёнка она заметила ещё 13 августа. Объяснить их появление горожанка не смогла. Проводится проверка.