«Идиот, я же тебя спасаю!» Из окна аквахостела у стадиона «Петровский» гость выпрыгнул в Неву

Молодого человека, решившего ночью искупаться, вытащили только после приезда МЧС. Первым за ним прыгнул один из постояльцев плавучего отеля. Но он сам еле отбился от утопающего. Врачи вылили из спасенного воду и увезли сушиться к себе.

По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 19 августа один из гостей, проживающих в аквахостеле, пришвартованном на Ждановской набережной, выбил с окна москитную сетку и с непонятным урчанием сиганул в Неву.

За ним прыгнул еще один постоялец, с намерением спасти пьяного. Однако, по данным «Фонтанки», неадекватный так резво отбивался, что чуть не утопил защитника. С набережной за шоу наблюдали случайные прохожие. Они и прислали в редакцию видеофрагменты.

Реклама



Так, один из читателей прокомментировал нам: «Самой забавной была реплика того отважного – «Идиот, я спасаю тебя!».

Вскоре прибыли сотрудники МЧС и вытащили неугомонного при помощи катера. Выносили его на берег уже на носилках. Скорая увезла больного в дежурную больницу на Васильевский остров, предварительно откачав из него несколько литров балтийской воды.