«Ъ»: Минприроды выступило с предложением полной утилизации товаров и упаковки

Производителям в России предлагают поднять нормативы утилизации товаров и упаковки до 100%. С инициативой выступило Минприроды. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития до середины следующего года рассмотреть идею, пишет 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства правительству.

В настоящее время тару, бумагу, шины, электронику и другие товары необходимо утилизировать на 5–35% или платить экологический сбор.

По данным издания, Минприроды рассчитывает таким образом увеличить собираемость экосбора до 136 млрд рублей в год (в 2018-м было собрано 2,2 млрд руб.). Больше всего планируется получить с производителей электроники (47 млрд руб.), бумаги и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.).

При этом в документе отмечается, что рост нормативов утилизации может привести к повышению цен на продукцию на 0,25–1,5%.