В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере. Видеозапись учений опубликовал телеканал «Звезда» 19 августа.

На кадрах можно видеть взлет, набор высоты и сам полет в ближнем космосе, который прошел на высоте более 20 километров и со скоростью 2,5 тысячи километров в час.

В пресс-службе Восточного военного округа Тихоокеанского флота сообщили, что один из истребителей выступил в роли нарушителя воздушного пространства России. Ему нужно было через нижние слои стратосферы проникнуть в пространство и скрыться от преследования. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО.

В ходе учений летчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух — воздух» большой дальности. Всего за смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу.