На Энгельса первоклассник нашёл у мамы в сумочке пистолет и отстрелил себе палец

Школьника с огнестрельным ранением госпитализировали в Выборгском районе Петербурга. Опасность подстерегала дома, в качестве игрушки был выбран родительский пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, двумя днями ранее скорую вызывали к дому на проспекте Энгельса. Помощь потребовалась мальчику восьми лет. Ребёнка с огнестрельным ранением пальца на руке отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Мать пострадавшего пояснила, что сын нашёл травматический пистолет «Оса» в её сумочке, выстрел прогремел случайно. Лицензия на оружие у горожанки имеется. В отношении неё составлен административный протокол по ст. 20.8 ч. 4 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему). Пистолет изъят.