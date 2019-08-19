Вице-премьер заявил о срыве сроков освоения арктического шельфа и предложил пустить туда иностранные компании

Российские компании «Роснефть» и «Газпром» сорвали первоначальные сроки освоения арктического шельфа из-за отсутствия конкуренции. Об этом в письме на имя президента России Владимира Путина заявил зампредседателя правительства по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что в 2012 году право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (в эту категорию попали «Газпром» и «Роснефть»). «Но к лету 2019 года было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа „сорваны«», — пишет 19 августа РБК, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием письма.

Трутнев полагает, что «Газпром» и «Роснефть», имеющие на суше запасы нефти и газа на 100 и 20 лет соответственно, не заинтересованы в разработке месторождений в Арктике. В этой связи Трутнев предложил главе государства допустить на нераспределенные участки в Арктике иностранных и российских инвесторов через российского оператора.

Кроме того, по мнению Трутнева, правительство должно заключить с «Роснефтью», «Газпромом» и «Газпром нефтью» соглашения до 2022 года по освоению шельфа. Если у этих компаний не будет планов по освоению Арктики, им следует отказаться от лицензий на месторождения, считает Трутнев. Собеседники РБК добавили, что президент России Владимир Путин ознакомился с содержанием письма и передал его в Минэнерго.