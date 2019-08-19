В центральной России на месяц раньше начали желтеть листья. Синоптики винят холодное лето

В центральной России уже деревья начали покрываться желтой листвой, хотя этот процесс характерен для второй половины сентября.

Как пояснил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, повлияли холодные ночи в июле и начале августа, когда столбики термометров опускались, в частности, в Московской области до плюс 5-6 градусов.

К тому же было много пасмурных и дождливых дней. Для хлорофилла, пигмента, окрашивающего растения в зеленый цвет, нужно солнце и тепло. Из-за недостатка тепла пигмент начинает разрушаться.

«Июль в центральной части страны оказался холоднее июня, что случается примерно раз в 7 лет. Но из-за того, что июнь был жарким и есть надежда на теплую вторую половину августа, предварительно лето все-таки окажется на градус теплее нормы. Надеемся и на хороший сентябрь», – сказал 19 августа Голубев «Российской газете».

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Наступающая неделя обещает быть теплой. Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, в понедельник в Петербурге будет до плюс 23 градусов днём и около 12 ночью. Местами, ближе к области, может похолодать до 9 градусов. Осадки, если и будут, то во второй половине дня и недолго.

Такая же погода ожидается 20 и 21 августа, температура будет меняться максимум на один градус. Ни штормов, ни ливней быть не должно.