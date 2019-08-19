Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

В тройку крупнейших должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла. Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена, однако в открытых источниках можно обнаружить минимум 17 государств, которые суммарно должны России около 27 млрд долларов, пишет 19 августа РБК.

По данным, которые представил изданию белорусский Минфин, Минск должен более 7,5 миллиарда долларов.

На втором месте – Украина, которая задолжала России около 3,7 миллиарда долларов. В свою очередь, украинские власти признают только долг в 610 миллионов долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов.

Основным должником России среди стран, не входящих в постсоветское пространство, стала Венесуэла, долг которой составляет 3,15 миллиарда долларов и должен быть погашен к 2027 году. Немногим меньше оценивается долг Кубы.

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К крупным заемщикам дальнего зарубежья относятся Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

Государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.