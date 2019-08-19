В Британии утверждают, что нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture утверждает, что собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет 19 августа РБК со ссылкой на The Guardian.

Аналитики якобы обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только Вооруженные силы России.

На видео, обнародованном Forensic Architecture, говорится, что Европейский центр защиты прав человека поручил исследователям «собрать воедино все свидетельства военного присутствия России в регионе» из открытых источников. В частности, утверждается, что 3 сентября, когда завершились бои, колонна военных транспортных средств была замечена в 10 км к югу от Иловайска. Кроме того, в открытых источниках были обнаружены новые транспортные средства и военные лагеря, а в конце августа снимки с российской стороны границы показали движение конвоя, удаляющегося от Украины, заявили исследователи.

Бои под Иловайском произошли в августе 2014 года. Крупная группировка украинских войск попала в котел, при попытке прорыва которого понесла тяжелые потери. В отчете о расследовании случившегося под Иловайском Генпрокуратура Украины указала, что в результате погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения. Ведомство назвало главной причиной поражения украинской армии вторжение на территорию Украины подразделений российской армии. В августе 2018 года в ВСУ заявили, что в ходе боев под Иловайском погибли около 300 бойцов вооруженных формирований Донецкой народной республики (ДНР), а также более 200 военных российской армии.

Власти России неоднократно опровергали участие частей армии в украинском конфликте. Об отсутствии на Украине регулярных российских войск в частности заявлял президент Владимир Путин.