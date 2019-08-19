Каршеринговый «Ниссан» на Стачек смял ВАЗ и изменился сам

Серьёзная авария произошла вечером 18 августа на пересечении проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова: очевидцы сообщают о пострадавшем. Резонанса добавляет тот факт, что один из участников ДТП – каршеринговый автомобиль.

На перекрёстке столкнулись ВАЗ-2115 и каршеринговый «Ниссан». Сотрудники полиции, скорая и МЧС приехали очень быстро, спасатели вызволили из «Лады» пострадавшего водителя, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Первоначальные предположения о том, что водитель «Ниссана» сбежал, позже опровергли.

«Я, как только звук удара услышала, сразу в окно выглянула. С водительского вышел мужчина. И стоял там рядышком. К нему народ подходил. Они разговаривали. По-моему, он не убегал, – пишет Ксения. – А скорые действительно очень быстро подъехали. Одна сразу же (мимо ехала), вторая минуты через 4-5. И спасатели практически сразу за ними».

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Наталия, представившаяся супругой водителя «Лады», утверждает, что он ехал прямо на зелёный сигнал светофора. «Ниссан», как говорят, разворачивался. По мнению Александра, водителю «Лады» всё-таки стоило бы ехать спокойнее, тогда бы он успел среагировать на маневр каршеринга.

Точные обстоятельства ДТП установит полиция.

Отметим, что среди автомобилистов бытует мнение о том, что водители каршеринговых машин ведут себя на дороге неосторожно и чаще прочих попадают в ДТП. И хотя это похоже на миф, ГИБДД обратила внимание на проблему каршеринга и начала проводить регулярные проверки аккаунтов.