Сотрудники МЧС в Петербурге достали котёнка из-под земли

Горожане в соцсетях выражают благодарность сотрудникам МЧС за спасение котёнка, провалившегося в люк.

Видеозапись спасательной операции появилась вечером 18 августа в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». Услышав мяуканье, девушки дошли пешком до МЧС и попросили о помощи. «Парни вытащили котейку, прыгнули в карету и полетели дальше», – рассказывает очевидец.

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В комментариях к посту – сплошная благость.

Для подтверждения народной любви к котикам доказательства, конечно, не нужны. Однако напомним её серьёзность: спасение кошек вошло в число «горячих тем» заявок, которые россияне подали в этом году на конкурс президентских грантов.