Гренландия не продаётся. Трампу снова отказали, на этот раз премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США.

Остров, по её словам, не продаётся. «Гренландия не датская. Гренландия гренландская», — подчеркнула она в интервью местным СМИ, передает 18 августа «Газета.Ru».

Вместе с тем Дания открыта к сотрудничеству по другим торговым вопросам, уточнила премьер.

Она также высказала надежду на то, что заявления президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию были несерьезны.

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Несколько дней назад СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мечтает выкупить у Дании остров Гренландия и регулярно возвращается к этому вопросу на официальных мероприятиях. Датская народная партия отреагировала очень оперативно, заявив, что идея эта «абсолютно безумна». Правительство Гренландии было более лаконично.

Между тем, как сообщил Reuters 18 августа, Трамп признался, что до этого действительно серьёзно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. Он сделал официальное признание, выступив перед журналистами.

Вопросом этим, по его словам, он интересовался стратегически. «Но это не тема номер один в повестке дня», – добавил Трамп (цитата по «Газете.Ru»).