Когда на месте Дона было озеро: археологи Эрмитажа нашли фрагмент статуэтки, которой больше 8 тысяч лет

Самую древнюю керамику на территории Восточной Европы изучают петербургские археологи, раскапывая поселение каменного века Ракушечный Яр на берегу Дона. Находки в течение тысячелетий защищал песок.

Этим летом сотрудники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из НП «Южархеология» (Ростов-на-Дону) и студенческим археологическим отрядом «Монолит» продолжили начатую несколько лет назад работу. Среди самых любопытных находок уходящего сезона – фрагмент глиняной статуэтки, подвески и другие украшения из раковин, мотыга из рога благородного оленя.

«На сегодняшний день Ракушечный Яр – это самое древнее поселение, относящееся к началу VII тысячелетия до н.э., в котором найдена самая древняя керамика на территории Восточной Европы, – рассказали «Фонтанке» исследователи. – Самые древние слои расположены под несколькими метрами песчаных отложений, благодаря чему оказались надежно законсервированы».

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Археологам удалось обнаружить остатки древних поселений, которые в те времена располагались на берегу озера, с раковинными платформами, очажными выкладками, глиняными сосудами и оставленными здесь костяными и кремневыми орудиями.

Исследования этого памятника позволяют приоткрыть тайны распространения среди древнего населения Восточной Европы «неолитического пакета»: навыков изготовления глиняной посуды и обращения с домашними животными, отмечают учёные.

Отметим, что в конце лета многие археологические экспедиции подводят итоги полевой работы. Однако зачастую раскопки продолжаются и осенью. Они ведутся, в том числе, на территории Петербурга. Например, в День археолога, 15 августа, стало известно о том, что из-за раскопок города Ниена на Среднеохтинском проспекте откладывается возвращение трамваев.