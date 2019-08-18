Нетаньяху сообщил о цели своего визита на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен обсудить создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Как сообщает 18 августа РБК со ссылкой на TimesNowNews, визит начался в воскресенье и продлится до вторника, 20 августа. Он проходит за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху решил заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего Советского Союза.

Израильский премьер посетит Киев, где встретится с Зеленским и примет участие в церемонии в Бабьем Яре, а также другие мероприятия.

«Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», — заявил Нетаньяху. Он добавил, что намерен обсудить развитие зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

В июле Верховная рада одобрила соглашение о свободной торговой зоне, подписанное между Израилем и Украиной в начале года. Последний раз израильский премьер был в Киеве 20 лет назад, во время своего первого срока. Тогда с ним встретился Леонид Кучма.