Приставам хотят разрешить рассылать должникам СМС

Судебные приставы в ближайшем будущем могут получить возможность оповещать должников о мерах принудительного исполнения с помощью SMS. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, например, так должники будут узнавать о том, что им запретили выезд за границу. При этом соглашение на извещения с помощью SMS должно быть подтверждено распиской с указанием номеров телефонов, на которых их будут отправлять.

Кроме того, поправки к закону «Об исполнительном производстве» предусматривают возможность получения извещения от ФССП на Едином портале государственных услуг.