280 км/ч на велосипеде – новый мировой рекорд, но только для мужчин. У женщин он больше

Британец Нил Кэмпбелл на аэродроме Элвингтон в северном Йоркшире разогнался на велосипеде до 280 километров в час. Таким образом он побил предыдущий рекорд, установленный в 1995 году голландцем Фредом Ромпельбергом. Изюминка в том, что Кэмпбелл побил рекорд скоростной езды на велосипеде среди мужчин, в то время как абсолютный рекорд в 296 километров в час был установлен в прошлом году, и принадлежит он американке Дениз Мюллер-Коренек.

Как пишет Independent, для достижения 280 км/ч Кэмпбеллу понадобился велосипед специальной конструкции, изготовленный на заказ. Он обошелся в 16 тысяч евро и был сделан частично с помощью 3D-печати.

Рекордный заезд происходил на взлетной полосе аэродрома. Велосипедист сначала разгонялся за автомобилем Porsche Cayenne, а затем должен был самостоятельно показать максимальную скорость на 200-метровом отрезке.

Автомобиль используется для установления таких рекордов в качестве «обтекателя», раздвигая перед гонщиком воздух и облегчая ему достижение скорости. Cayenne, который помогал Кэмпбеллу, оборудован сзади дополнительной «пристройкой», надежно защищавшей велосипедиста от встречного ветра.

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Гонщик был одет в специальный костюм, который должен был раздуться в случае падения и таким образом предотвратить травмы. При этом Кэмпбелл отказался использовать для торможения парашют, специально сконструированный для этого.

В результате новый рекорд для мужчин на велосипедах был зафиксирован на уровне 174,33 мили в час, что составляет 280,55 км/ч для ровной поверхности. Это необходимо подчеркнуть, поскольку велосипедные рекорды устанавливались и для спусков с горы, и даже для велосипедов, установленных на катки.