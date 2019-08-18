ДТП под Петербургом: в Вырице «Тигуан» не пропустил подростка на питбайке

О двух серьёзных авариях, произошедших днём 18 августа под Петербургом, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около 15:40 в Зеленогорске на пересечении Пухтоловской дороги и проспекта Ленина столкнулись «Фольксваген» под управлением мужчины 1970 года рождения и «Мазда», за рулём которой была женщина 1968 года рождения. Пострадала женщина-водитель, с травмами средний степени тяжести её госпитализировали.

Около 16:35 в Вырице на улице Бакунина, 118, мужчина 1974 года рождения на «Фольксвагене Тигуане» при повороте налево не пропустил имевшее преимущество транспортное средство – питбайк, то есть мини-мотоцикл.

Управлял байком подросток 2005 года рождения, с ним был пассажир. Травмы получили оба – средней степени тяжести.

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Кадры с места ДТП опубликовал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Судя по повреждениям, один из пострадавших (или оба) залетел на капот «Тигуана».