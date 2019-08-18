СМИ: Авиакомпании возобновили продажи билетов на запрещённые Boeing 737 Max

Ряд авиакомпаний намерен вернуть в эксплуатацию самолёты Boeing 737 Max, запрещённые к эксплуатации.

Как сообщает 18 августа «Газета.Ru» со ссылкой на The Times, авиакомпании уже возобновили продажи билетов. Пассажиры, купив билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы 2019 года, узнали, что полетят на этих лайнерах.

Речь идет о авиакомпаниях TUI, United Airlines и American Airlines, отмечает издание. Вернуть «Боинги» в небо они хотят в октябре этого года.

Полёты Boeing 737 Max приостановили по всему миру после двух авиакатастроф, случившихся в течение полугода. В октябре 2018 года 737 Max потерпел крушение в Индонезии, в марте 2019-го – в Эфиопии. Погибли в общей сложности 346 человек, компания Boeing выделила их семьям 100 миллионов долларов. По предварительной версии, крушения были связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолётом.

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Упомянутая выше American Airlines оценила урон от запрета полётов Boeing 737 MAX в 400 миллионов долларов.